Morta la tartaruga sacra del Vietnam Social: "cattivo presagio per regime"

La tartaruga sacra che viveva nel lago Hoan Kiem nel centro di Hanoi, in Vietnam , è morta proprio alla vigilia dell'apertura del congresso del partito comunista vietnamita. E in un Paese superstizioso come è il Vietnam, il passaggio a miglior vita del rettile, simbolo della lunga lotta per l'indipendenza, è stato letto come un auspicio negativo.

Le notizie sulla dipartita dell'animale, che sui social network erano stati letti come cattivi presagi per il congresso del partito, non a caso sono state subito messe a tacere dal regime.



Secondo una leggenda raccontata agli studenti vietnamiti, la tartaruga sacra di Hoan Kiem è il guardiano della spada magica di un re, capo ribelle del XV secolo, che sconfisse gli invasori cinesi e difese l'indipendenza vietnamita. La carcassa della tartaruga è conservata per ora in un tempio situato su una isoletta in mezzo al lago, in attesa di una decisione ufficiale sulla sua sorte.