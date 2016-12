Monza, canguro in fuga dal circo: la polizia lo insegue e lo cattura

Che cosa ci fa un canguro in giro per Sesto San Giovanni, alle porte di Monza? Semplice, è... in fuga per la libertà. Scappato sabato dai tendoni di un circo, l'animale si è messo a saltellare fra auto e semafori per almeno un paio di chilometri, percorrendo anche alcuni tratti in contromano sotto gli occhi allibiti dei passanti.



L'avventura del canguro si è conclusa fortunatamente senza incidenti, dopo un rocambolesco inseguimento da parte della polizia locale, ma i proprietari del circo sono stati sanzionati per malgoverno dell'animale.