Milano, World dog show 2015: ecco il cane "più bello del mondo"

08:29 - E' un pastore inglese il "cane più bello del mondo". Ad aggiudicarsi il premio al World dog show 2015, manifestazione internazionale che quest'anno si è svolta a Milano, è stato "Ops I did it again", un bearded collie inglese allevato in Italia e di proprietà russa. Si tratta di una razza dal mantello fluente dal colore grigio-ardesia e fulvo-rossiccio, nero. Muta il pelo una sola volta nella vita. E' socievole, intelligente e facilmente addestrabile.

A decretare la vittoria i giudici della prestigiosa esposizione canina a livello mondiale organizzata dall’Ente Nazionale della cinofilia italiana. La manifestazione, tornata a Milano dopo 15 anni, ha visto la partecipazione di oltre 29mila cani iscritti, di cui oltre 8mila provenienti dall’Italia, seguita, per numero di partecipanti, dalla Francia con circa 1.700 e dalla Russia con quasi 1.500 cani.



E' lombardo invece il "cane più bello del mondo" premiato dal Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, durante il Best in Show delle razze italiane. E' un piccolo levriero italiano, "Lady Godiva dei Raggi di Luna".



Tra le 340 razze presenti, quelle più gettonate sono state il pastore tedesco, il golden retriever, il labrador retriever, il jack russel, il chihuahua e il cavalier king charles spaniel. Quelle più particolari sono state il podengo portoghese, lo spitz finnico, il bracco d’Ariége e il cane da pastore maiorchino.