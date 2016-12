8 settembre 2015 Milano, se in via Montenapoleone pascola un gregge di pecore... Installazione di punta della Wool Week, la settimana dedicata alla lana organizzata da The Woolmark company Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:36 - Via Montenapoleone "invasa" da un gregge di pecore. La "pascolata cittadina", in una delle strade più glamour di Milano, non è però dovuta alla svista di un pastore, ma è l'installazione di punta della Wool Week, la settimana dedicata alla lana organizzata da The Woolmark company nell'ambito della "Campaign for wool", l'iniziativa mondiale di educazione e promozione della lana come fibra eco-sostenibile voluta dal principe Carlo di Inghilterra.