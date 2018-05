Milano, dramma sul tetto del Pirellone: falchetti in pericolo, scatta la mobilitazione social per mamma Giulia

Paura per i falchi pellegrini del Pirellone di Milano: si cerca la mamma ferita Facebook 1 di 8 Facebook 2 di 8 Facebook 3 di 8 Facebook 4 di 8 Facebook 5 di 8 Facebook 6 di 8 Facebook 7 di 8 Facebook 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"La sorte di Giulia è ancora sconosciuta - hanno scritto in uno degli ultimi aggiornamenti gli amministratori della pagina Facebook dedicata ai falchi pellegrini del Pirellone, i naturalisti Guido Pinoli e Patrizia Cimberio. - Vi chiediamo di osservare domattina anche alle prime ore di luce. Abbiamo già allertato Enpa Milano per eventuale recupero nelle vie attorno al Pirelli. Incrociamo gli artigli e collaboriamo per salvare i tre bianchi pulli".



Resta dunque un mistero quanto accaduto alla famigliola alata, anche per gli ornitologi che li seguono, a distanza, da sempre. Il primo allarme lanciato per chiamare tutti alla "socialbirding" è apparso subito preoccupante. "Grazie alle vostre segnalazioni attente su Facebook, oggi (4.5.2018, ndr) alle 09:21, - si legge nel post - abbiamo verificato un serio problema al nido dei falchi pellegrini del Grattacielo Pirelli: Giulia, la femmina della coppia, è riapparsa, dopo l'assenza di ieri, con un evidente trauma all'ala destra".



"L'assidua attività di imbeccata di Giò in questi ultimi due giorni - continua l'annuncio - rivela che probabilmente Giulia è in difficoltà a muoversi, non può volare bene e quindi cacciare. Il trauma potrebbe essere anche così invalidante da rendere Giulia inabile al volo per sempre. Noi di pellegrinimilano.org, in collaborazione con veterinari ed esperti, stiamo valutando, nella ponderazione attenta delle leggi naturali, se assumere iniziative al nido, tese a permettere lo sviluppo dei tre pulli, che in questo periodo hanno allietato il nido del Grattacielo Pirelli".



Sino all'accorato appello finale: "E' quanto mai importante ora il vostro aiuto. Vi chiediamo di infittire le osservazioni web e aiutarci a verificare se Giò, oltre che portare le prede, imbecchi i pulli o comunque se le prede siano portate a Giulia, che a sua volta provveda a imbeccare i piccoli. Al momento infatti i pulli non hanno ancora l'età per poter mangiare da soli e spiumare una preda. Vi terremo informati su eventuali azioni in corso".