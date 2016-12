Microdave, il cavallo alto solo 45 cm

Microdave a soli 12 giorni di vita è già diventato una star. Con i suoi 45 centimetri si candida a diventare il cavallo più piccolo della Gran Bretagna. E il suo sguardo dolce, ripreso in un video, ha già scaldato il cuore di tantissimi utenti di internet. Microdave, classificato come un equino normale e non come un pony, alla nascita misurava 30 centimetri e pesava come due bottiglie di acqua da un litro. Grande cinque centimetri in meno rispetto a Einstein, considerato finora il cavallo più piccolo della Gran Bretagna.