Michigan, cane cade nelle acque gelide: salvato dalla guardia costiera

10:08 - Spettacolare operazione di soccorso degli uomini della guardia costiera americana che hanno tratto in salvo un cane caduto nelle acque gelide della Betsie Bay, nei pressi di Frankort, in Michigan. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un ufficiale, che per caso ha visto il cane finire in acqua e non ci ha pensato due volte a gettarsi tra il ghiaccio per salvarlo.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X