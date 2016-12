Miami, pompieri salvano un gattino caduto nella fogna

L'intervento di salvataggio è davvero delicato: in fondo a un tombino pieno di liquami c'è un gattino di un mese che miagola disperato. E' in trappola tra i rifiuti, impaurito, allo stremo delle forze. I vigili del fuoco di Miami (Usa) sono stati chiamati dai passanti per salvarlo. L'operazione non è facile, ma non si perdono d'animo. Così riescono a tirarlo fuori da quel baratro in cui è finito mentre iniziava ad esplorare il mondo: per lui comincia una nuova vita.