Miami, nightclub organizza spettacolo con un cavallo: il locale viene chiuso

"Abbiamo visto un video estremamente preoccupante - ha dichiarato il sindaco Dan Gelber in una conferenza stampa di venerdì - di ciò che può essere descritto solo come una stupida pazzia". Il filmato dell'episodio mostra una donna in biancheria intima che cavalca un cavallo bianco, visibilmente infastidito. Il povero animale si divincola e si dirige verso la folla per alcuni secondi. Poi il video finisce. Un gesto, così commenta ancora il primo cittadino di Miami, "pericoloso per questo animale, pericoloso per il pubblico, inumano. E' stato oltraggioso".