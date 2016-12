Messico, l'escursione del cucciolo di balena alla ricerca delle coccole dei turisti

12:35 - Le sorprese che può riservare una gita in mare sono davvero infinite. Tim Melling, un 54enne di Shepley, nel West Yorkshire, lo può testimoniare. Durante un'uscita in barca con un gruppo di turisti nella laguna di San Ignacio, in Messico, l'uomo si è visto avvicinare da un cucciolo di balena. Il piccolo cetaceo, di circa 36 tonnellate, si è diretto verso l'imbarcazione e si è perfino fatto accarezzare. Una vera rarità catturata da queste incredibili fotografie.