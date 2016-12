Messico, gli scatti coraggiosi che rivelano la vita privata del coccodrillo

Ecco gli scatti davvero temerari di un coraggioso fotografo a stretto contatto con un coccodrillo. Javier Sandoval non ha esitato a calarsi in un cenote, le grotte naturali e colme d'acqua presenti in Messico, pur di immortalare il pericolosissimo rettile e renderci partecipi un po' della sua vita privata.