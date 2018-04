Messico, cane randagio sfamato da due soldati | Video

Mimetica, elmetto, mitra, giubbotto antiproiettile e... polpettine per Burrito. Ha totalizzato oltre un milione e 700mila visualizzazioni il video di due soldati messicani che avvicinano un randagio per sfamarlo. Le immagini sono finite sulla pagina Facebook "Soldato Mexicano" e scorrendo i commenti si legge la storia di questo cane fortunato. "Si chiama Burrito - scrive Cesar Sifuentes - ed è stato adottato dalla stazione di servizio dell'autostrada di Leon. Aveva la rogna e problemi agli occhi, ma è stato curato; ora si sta riprendendo da un investimento e cibo non gli manca, perché sono in tanti a fargli visita ogni giorno".