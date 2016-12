Il filmato di un cane stordito dagli stupefacenti scuote il Web. Il video, diffuso sul profilo dell'associazione di difesa degli animali "Mundo Paritas", mostra un randagio alterato, in uno stato di evidente sofferenza. L'animale, stando a quanto riportano i media locali, sarebbe stato ritrovato di fronte al College of Science and Humanities (CCH) di Vallejo , in Messico, presumibilmente drogato dagli studenti del campus.

I volontari del gruppo animalista hanno preso in carico il cane, che si trova in una clinica veterinaria per sottoporsi a una cura farmacologica. La sostanza impiegata risulta ancora ignota, così come gli autori del gesto, ma la polizia sta svolgendo delle indagini. Intanto, sono molte le dichiarazioni di solidarietà postate su Facebook, unitamente alla condanna per chi ha compiuto una simile azione.