Melanie il procione impara ad andare in bicicletta. E conquista il Web

Si chiama Melanie, fa fatica a spingere i pedali della sua bicicletta ma non demorde. E, un tantino malferma sulle sue zampette, non rinuncia a guidare il suo "bolide" rosso. L'atleta è un procione che, oltre a viaggiare su una due ruote costruita su misura per lei, sa anche spazzare il pavimento e lavare i piatti. Ma a fare il giro del web è il suo video di ciclista provetta.