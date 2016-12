15 ottobre 2014 Maltempo a Sydney, ma c'è chi non si abbatte: nuotata di coppia per elefanti La città è spazzata in questi giorni da forti piogge e temporali, ma al Taronga Zoo qualcuno apprezza Tweet google 0 Invia ad un amico

09:01 - In questi giorni Sydney è spazzata da forti piogge e temporali. Ma non tutti sembrano farsi buttare giù dal maltempo. C'è infatti chi non disdegna un po' di acqua: ed ecco infatti due degli elefanti del Taronga Zoo sbizzarrirsi in una sana nuotata di coppia.