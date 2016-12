Louisiana, un delfino rosa nel lagoEsperti: "Albino estremamente raro"

14:50 - Nelle acque di un lago della Louisiana vive un rarissimo esemplare di delfino. Si tratta di un animale albino, notato per la prima volta nel 2007 da Erik Rue, un pescatore della zona. Negli anni gli avvistamenti si sono ripetuti ed è lo stesso uomo a raccontarne la storia: "L'ho visto che era un piccolo e adesso è cresciuto di alcuni metri".



Pinky, questo il nome affibiato dai fan del web al delfino, è un tursiope albino. La specie, in caso di albinismo, presenta infatti una colorazione rosa anzichè bianca, oltre che un paio di occhi rossi, come si vede nella foto della National Wildlife Association. "Stavo rientrando da mare aperto, c'era una calma piatta. Ho visto un gruppo di delfini e qualcosa che sembrava diverso da uno di questi. Quando tornarono in superficie, la sorpresa", dice l'americano.



Gli avvistamenti si sono poi susseguiti: "Sono stato in grado di vederlo spesso, nel periodo estivo passa il tempo nel lago Calcasieu". La zona è diventata meta turistica dopo il diffondersi della notizia, tanto che vengono organizzate escursioni in acqua appositamente per vedere Pinky. Che lo scorso anno si è accoppiata, anche se al momento non ci sono notizie certe su una sua gravidanza, spiega il sito newswek.com.