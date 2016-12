Los Angeles, la favola del bimbo autistico che legge libri ai cani

La mamma di Jacob ha raccontato alla Nbc che il figlio ama leggere ed è l'unica cosa a cui è interessato, perché non è a suo agio a giocare con gli altri bambini. Lo scambio d'affetto con i cani, soprattutto con il pitbull Pirate, fa miracoli in entrambi i sensi. Da quando Jacob va al Carson, ha iniziato a fare incredibili progressi comunicativi. "Leggo agli animali e così possono uscire dalle loro gabbie e trovare una nuova casa, perché qui sono tanto soli" ha invece raccontato una volta Jacob, dimostrando di capire il mondo più di quanto ci si aspetti da un bambino, soprattutto con autismo. La prima volta lo ha portato la zia, un anno fa. Da quel momento non manca settimana che Jacob chieda di vedere i cani. "Jacob è molto calmo, arriva con il suo libro e un tappetino e si siede vicino alle gabbie e i cani subito lo ascoltano", ha detto una volontaria.