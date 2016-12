Los Angeles, i gattini in sedia a rotelle cercano una nuova famiglia

I tre animali avevano dieci giorni quando sono stati trovati in una scatola abbandonata per strada dai volontari del Kitten Rescue.Presto, però, i responsabili del rifugio si sono accorti che c'era qualcosa che non andava: i gattini non riuscivano a muoversi se non con movimenti scoordinati e a scatti.



Così, tramite delle visite veterinarie approfondite, sono riusciti a scoprire che i piccoli animali sono affetti da Cerebellar Hypoplasia, una condizione neurologica che non gli permette di muoversi come gli altri felini e che probabilmente è stata causata dalla panleucopenia contratta nell'utero materno.



I volontari non volevano che questi gatti venissero ancora una volta abbandonati a loro stessi e così hanno brevettato e costruito per loro delle speciali sedia a rotelle. Così il trio riesce a muoversi, a grattarsi il musetto e a giocare per merito di queste quattro ruote che tenendoli sospesi, oltre a permettergli di andare in giro, li sottopone a terapia riabilitativa. Ora l'unica cosa che manca a questi piccoli gatti è una casa e una famiglia.