Lorenza, la cagnolina salvata dagli utenti di Facebook, cerca una famiglia

Investita da un'auto e poi abbandonata in riva a un fiume, Lorenza era rimasta paralizzata per una rottura vertebrale con midollo danneggiato. Grazie alla generosità degli utenti di Facebook , che in poche ore raccolsero 2.500 euro, è stata operata ed è tornata a camminare. Ora, però, cerca una nuova casa. L'appello dell'Enpa: "Soffre molto il canile, i suoi occhi sono diventati spenti e tristi. Aiutateci a dare un lieto fine alla storia di Lorenza".

"Speriamo che in questi giorni di festa finalmente arrivi una richiesta", aggiunge Rossella Ghelardini, presidente della sezione Enpa di Pistoia.



La storia nota di Lorenza comincia ad agosto, proprio nella notte di San Lorenzo. Investita, solo alle prime luci del giorno dopo, nella sua abituale passeggiata mattutina, un uomo arriva sul ponte del fiume Bure e sente gli ormai flebili lamenti del cane.



Resosi subito conto della gravità della situazione, lancia l'allarme. Intervengono i vigili del fuoco che trasportano l'animale al Rifugio dell'Enpa a Pistoia dove il veterinario accerta che Lorenza, cinque mesi e nemmeno dieci chili di peso, è ferita gravemente.



L'Enpa lancia un appello su Facebook per coprire il costo dell'intervento. E gli utenti del popolare social network non se lo fanno ripetere due volte raccogliendo in poche ore tutto il denaro necessario.