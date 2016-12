10 ottobre 2014 11:29 Lo scimpanzé Tommy è una persona? La Corte di New York deve decidere I giudici diranno se lʼanimale possiede lo status di "persona giuridica" e ha il diritto legale di non essere imprigionato

Uno scimpanzé può essere considerato un umano? La domanda può sembrare insolita, in realtà la questione è molto seria per la corte di New York che dovrà decidere se Tommy, esemplare 26 enne di scimpanzé, possiede gli stessi diritti di una persona. A portare il caso in tribunale è stato Steven Wise con Nhrp (Non human rights project), l'organizzazione di avvocati che lotta per estendere i diritti umani agli animali.

Il caso - Secondo l'accusa, lo scimpanzé, che appartiene a un privato di nome Patrick Lavery e vive a Gloversville (New York), non dovrebbe vivere rinchiuso in un capannone e ha tutto il diritto di essere libero. Proprio come un essere umano. Dall'altra parte, Lavery dice che Tommy ha a disposizione anche stereo e tv e non è imprigionato. Uno dei giudici ha risposto all'accusa dicendo che esistono apposite leggi per proteggere gli animali dai maltrattamenti. Ma il punto non è questo: a detta di Steven Wise e Nhrp, il caso non riguarda il benessere, ma l'imprigionamento illegale. Insomma, lo scimpanzé dovrebbe essere considerato una "persona giuridica".