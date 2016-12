Libano, tartaruga marina maltrattata dai bagnanti per scattare foto

Tirata fuori dall'acqua per fare delle foto, "calpestata" da un bambino e colpita con un bastone: questo ha dovuto subire una tartaruga marina che è stata in balia di diversi bagnanti su un spiaggia libanese nei pressi di Beirut. L'animale, come denunciato dall'organizzazione ambientalista Green Area che ha diffuse le immagini, ha riportato alcune ferite, in particolare una molto evidente sulla testa.