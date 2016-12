Lettino e spiaggia attrezzata per la foca amante della tintarella

Si gira e si rigira su quel lettino quasi a voler ottenere un'abbronzatura impeccabile in ogni punto del corpo. Ma non è un bagnante qualsiasi, è la foca del video che sta diventando popolare in Rete. Il cucciolo, dopo aver scelto il suo posto tra sdraio, ombrelloni e lettini di uno stabilimento tra i fiordi norvegesi, si crogiola al sole di fine stagione. Intorno a lui, gli addetti della spiaggia attrezzata hanno messo in sicurezza l'area per evitare molestie. Così per un giorno la foca amante della tintarella è diventata la star dei bagnanti; prima di diventare famosa anche tra i naviganti.