Leone marino a zonzo a San Francisco

Un cucciolo di leone marino a spasso per San Francisco. Con l'aria smarrita, ma tranquillo, è stato ritrovato appoggiato a un'automobile parcheggiata. Il servizio veterinario della cittadina statunitense ha tentato di catturarlo con una rete e, con qualche difficoltà, è riuscito a metterlo al sicuro in una gabbietta per portarlo al sicuro nel suo habitat. Missione compiuta e cucciolo curioso allontanato dai pericoli della strada.