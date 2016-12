12 novembre 2014 Le sorprendenti foto di Sarah DeRemer: gli "ibridi" impossibili del regno animale L'artista californiana ha realizzato una serie di fotografie di "combinazioni" tra diverse specie utilizzando le tecniche dell'editing digitale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:37 - Dall'uccellino con il muso da marmotta al cervo dal becco d'aquila, passando per il boa con la faccia da cane. Sono gli incredibili soggetti delle fotografie di Sarah DeRemer, che ha utilizzato le tecniche dell'editing digitale per "combinare" tra loro specie animali tra le più diverse. L'artista 25enne, originaria della California, ha messo a frutto la sua bravura con Photoshop per creare un vero e proprio "zoo degli orrori".