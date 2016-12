1 aprile 2015 Le Cornelle in festa: è nato un cangurino Il Parco Faunistico di Valbrembo ha aperto un concorso online per scegliere il nome del nuovo arrivato Tweet google 0 Invia ad un amico

09:08 - Il Parco Faunistico Le Cornelle è in festa perché ha un nuovo "inquilino": un cucciolo di canguro. La "scoperta" è recentissima e il personale del parco di Valbrembo ha lanciato sulla sua pagina Facebook un "concorso" pubblico per scegliere il nome del neonato: fino al 12 marzo c'è tempo, e il vincitore avrà diritto a un ingresso omaggio. La nascita del canguro si colloca intorno alla fine di dicembre o ai primi di gennaio ed è un evento particolare: dopo una gestazione che dura solo circa 4 settimane, il piccolo nasce delle dimensioni di un fagiolo. Nudo, cieco e senza peli, si arrampica lungo il ventre della madre e si infila nel marsupio. Dopo tre mesi nel marsupio il piccolo comincia a uscire, mostrando il suo volto. Tornerà a rientrarvi per altri due mesi, durante i quali si alimenterà con il latte materno. Poi si staccherà definitivamente dalla mamma. Si scoprirà il sesso solo quando gli esperti del parco riusciranno a "catturarlo".