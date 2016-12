Laura, il camaleonte che si diverte a giocare con le bolle di sapone

Saltella senza mai perdere l'equilibrio e si diverte a scoppiare tutte le bolle di sapone. Stiamo parlando di Laura, un camaleonte immortalato dal padrone mentre gioca appoggiato sulla sua mano. Il video della performance è stato pubblicato su Twitter e in pochissime ore si è guadagnato più di 6000 retweet e altrettante visualizzazioni. Al tocco del play, Laura si concentra e non perde una bolla, le scoppia tutte anche quando tentenna a rimanere dritta sulle zampette. Una passione non convenzionale per un animale che ha conquistato inevitabilmente la Rete.