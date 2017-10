Las Vegas, in fuga dall'ex è costretta ad abbandonare il cane in aeroporto

"Ciao, il mio nome è Chewy e la mia padrona sta vivendo una brutta relazione sentimentale. Per questo non ha potuto portarmi sull'aereo con lei". Inizia così la lettera trovata accanto a un chihuahua di tre mesi abbandonato in un bagno dell'aeroporto di Las Vegas, in Nevada, dalla sua proprietaria. Nel biglietto la donna, in fuga dal suo ex compagno, spiega che non può proprio portare con sé l'amato cagnolino.