Laos, la storia di Purse: la scimmia abbandonata e chiusa in una borsa

Era stato chiuso all'interno di una borsa e abbandonato nei pressi di un centro di recupero per animali nel Laos, nel Sud-Est Asiatico. E' la storia di Purse, il macaco leonino soccorso dai volontari del Laos Wildlife Rescue Center e trovato in grave stato di disidratazione e malnutrizione. L'animale, appartenente a una specie in via d'estinzione, è stato ricoverato presso una clinica veterinaria e nel giro di due settimane sarà liberato in una riserva naturale.