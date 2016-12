La tartaruga resta inferma, il veterinario la fa camminare con i mattoncini Lego

E' stato così che il dottor Plischke, come si legge su Mymodernmet, ha deciso di farsi prestare dai suoi bambini qualche mattoncino Lego, con cui costruire un marchingegno che permettesse alla tartaruga di spostarsi senza usare le zampe. Ha fissato mattoncini e ruote sotto la corazza dell'animale, permettendogli così di tornare a muoversi. Nel frattempo le sue zampine potranno guarire e a breve potrà riprendere a spostarsi in autonomia.



"Per le persone ci sono mezzi per garantire la mobilità in caso di problemi simili - dice Plischke -. Ma non per gli animali, anche perché non esistono per loro misure standard per realizzare attrezzi come girelli o protesi: ci vuole quindi un po' di inventiva per trovare soluzioni creative". Ed è quello che ha fatto con la piccola Blade.