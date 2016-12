La storia di Russell, il gattino "infermiere" che si prende cura dei pazienti

Circa un anno fa il piccolo Russell era considerato spacciato, i veterinari dicevano che le ustioni e i danni alle giunture erano troppo gravi e che purtroppo non sarebbe vissuto a lungo. Ma contro qualsiasi pronostico il coraggioso micio adesso è sano e salvo, grazie soprattutto alle cure del personale medico del rifugio per animali di Raleigh, nella Carolina del Nord. Ma il gattino non è un semplice paziente della clinica, infatti è diventato la mascotte e si prende cura degli altri animali ricoverati.