La storia di Bubba, il cane salvato dalla droga

Lo avevano ritrovato in un appartamento di Tustin (California) in condizioni pietose con occhi arrossati, pupille dilatate e riflessi rallentati. Nel suo sangue erano state rinvenute grandi quantità di droghe, dall'eroina alla metanfetamina alla nicotina. Ma per fortuna la triste vicenda del cagnolino Bubba si è conclusa con un lieto fine: dopo un percorso di riabilitazione durato due mesi presso il centro specializzato OC Animal Care , il piccolo meticcio è tornato a saltare e a giocare felice e spensierato.

Il piccolo Bubba era stato ridotto in quello stato dal suo padrone, il tossicodipendente Joshua West, che alloggiava nella stanza del motel in cui hanno fatto irruzione i poliziotti. Davanti agli occhi degli agenti si presentò uno spettacolo orribile: bustine e contenitori con grandi quantità di vari tipi di droga, una miriade di aghi usati e farmaci sparsi dappertutto.



Bubba era lì, in stato letargico, non presente a se stesso. Immediato il trasporto presso il pronto soccorso più vicino e, successivamente, il ricovero in una clinica di riabilitazione per disintossicarsi. Nessuno ha mai compreso se il cane avesse ingerito di suo le droghe oppure se sia stato il padrone a somministrargliele. Poco importa ormai, perché Bubba è finalmente uscito dalla tossicodipendenza ed è in cerca di una famiglia che sappia amarlo e coccolarlo come merita.