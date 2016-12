La scimmia che rianima la compagna rimasta folgorata sui binari

12:35 - E’ una storia a lieto fine quella che arriva dall’India, ma per arrivare alla conclusione felice sono servite le maniere forti. Protagonista del video una scimmia che vuole a tutti i costi riportare in vita la sua compagna rimasta folgorata dai cavi di alta tensione di una stazione dei treni.

Siamo a Kanpur, nel nord del paese. Decine e decine di persone si sono radunate intorno ai binari per assistere e riprendere con i cellulari questa scena.



La scimmia è caduta sui binari, ha perso conoscenza. L'amico sta facendo di tutto per riportarla in vita. La morde, la scuote, la fa cadere in acqua. Forse chi assisteva non capiva le intenzioni dell'animale. E infatti dopo 20 minuti di insistente rianimazione ecco il lieto fine: l'amica si risveglia. Tutte quelle manovre che potevano sembrare violente sono servite a riportarla in vita. Così quelle persone che erano rimaste li a guardare sono esplose in un applauso interminabile.