La proboscide degli elefanti studiata per la tecnologia dei robot

Una equipe di ingegneri meccanici del Georgia Institute of Technology ha effettuato dei test sugli elefanti dello zoo di Atlanta . Lo scopo della prova era verificare l’abilità degli animali nell’afferrare il cibo di piccole dimensioni (cereali e farine di rape) senza esercitare una forza eccessiva con la proboscide che ha un peso di circa 150 chilogrammi.

L’esito è stato soddisfacente e i risultati sono stati presentati al meeting annuale della Society for Integrative and Comparative Biology e pubblicati sul sito di Science. Secondo i ricercatori i movimenti della proboscide dei pachidermi potrebbero servire ai robot nelle operazioni di salvataggio .

Già da qualche anno la proboscide dell’elefante rappresenta uno dei migliori esempi di imitazione della natura per un’applicazione tecnologica. Un ottimo risultato è stato ottenuto in anni recenti dal Bionic Handling Assistant. La sua struttura consente una incredibile scioltezza e flessibilità, assicurando, inoltre, l’interazione uomo e macchina in condizioni di sicurezza. Il tronco del braccio è dotato anche di sensori ricettivi al contatto fisico con persone e cose che gli consente di evitarle. Ora la ricerca si focalizzerà sempre più sullo sviluppo di un braccio che eserciti una pressione minima e il più delicata possibile sugli oggetti.