La gorilla Koko "diventa" bassista dei Red Hot Chili Peppers

Koko è una gorilla piuttosto nota per aver imparato più di 80 segni con cui riesce a comunicare con l'uomo. Adesso per lei è arrivata una nuova ventata di popolarità: eccola infatti mentre suona il basso di Flea, musicista dei Red Hot Chili Peppers, che le ha fatto visita alla "The Gorilla Foundation" in California.