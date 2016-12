17 ottobre 2014 La golden retriever Bailey spopola sul web: una vita da uomo per un giorno Dopo il successo del primo scatto, dove la cagnolina appariva davanti a un pc, il padrone ha deciso di ritrarla in pose tipiche da essere umano Tweet google 0 Invia ad un amico

11:41 - Tutto è iniziato con una foto pubblicata dal padrone di Bailey mentre la golden retriever era intenta a "lavorare" al computer con le zampe appoggiate al pc. Quello scatto ha avuto tanto successo che lui ha deciso di immortalarla in molte altre pose, tutte poco canine e decisamente umane. Come in un set cinematografico, la dolce e paziente Bailey cambia ruolo di continuo: gioca a carte, guarda la tv mangiando i pop corn, lava la macchina, taglia la legna, legge con aria da intellettuale. Il contrasto fra la realtà e la finzione fa divertire, ma sicuri che si diverta anche Bailey? Intanto le sue foto spopolano su Flickr e su Facebook, dove ha anche un profilo tutto suo dal 2010.