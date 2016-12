La gioia della leonessa quando rivede l'uomo che l'ha cresciuta

Non solo feroci predatori della savana. Ma, in un certo senso, anche cuccioloni dal cuore d'oro. E dalla memoria di ferro. È il caso della leonessa Kiara, che scoppia di una gioia incontenibile quando le viene fatto incontrare Adolfo, l'uomo che l'ha cresciuta. Dal video postato su Youtube (che ha raccolto più di 40.000 visualizzazioni in una manciata di giorni) si vede l'animale in febbrile attesa, che sente l'odore del “padre adottivo” ma non riesce a vederlo. Passeggia, quindi, agitata per il perimetro della sua gabbia fino all'arrivo dell'uomo. Poi, da quel momento, è pura emozione.