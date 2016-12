La delusione dell'orso bruno beffato dal finto cervo

Pensava di avere fatto il jackpot della vita: trovare un cervo in un giardino di una casa di North Brookfield, negli Stati Uniti, ma l'orso bruno ha avuto un'amara sorpresa. Si è avvicinato piano piano, incredulo in tanta fortuna, ha atteso l'attimo giusto e si è avventato sulla sua preda. Poi l'inattesa scoperta: era solo una decorazione da giardino.

Già con l'acquolina in bocca, si pregustava il momento in cui avrebbe potuto consumare il suo pasto. Non aveva però fatto i conti con gli ornamenti da giardino. L'orso, da esperto cacciatore, si è avvicinato di soppiatto, ha atteso il momento giusto e poi ha sferrato il suo attacco. Quando si è accorto della beffa, non ha nascosto la sua sorpresa, prima di "finire", comunque, il finto cervo. La scena è stata immortalata da Darlene Eager, un'agente immobiliare che si trovava lì per vendere la casa e che non poteva immaginarsi di essere testimone di una scena tanto bizzarra. Imperdibili le espressioni del povero orso ferito nell'orgoglio.