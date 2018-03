La commovente storia di Micaela, la rinoceronte sopravvissuta ai bracconieri

Saving the Survivors è un’associazione fondata nel 2012 dal dottor Johan Marais, con lo scopo di aiutare tutti gli animali vittime di bracconaggio in Sudafrica. Micaela è un’esemplare femmina di rinoceronte bianco, che recentemente è stata salvata dal team di veterinari dell’associazione. L’animale era stato raggiunto da un colpo di fucile alla schiena, che avrebbe potuto causarne la morte. Dopo averla addormentata con un anestetico, il dottor Marais è riuscito a individuare, tramite una radiografia, la posizione esatta del proiettile e l'ha estratto, salvandole la vita. Micaela è ora tornata libera e la ferita guarirà completamente in qualche giorno.