La collina è troppo lunga da scendere? L'orso va giù rotolando 20 volte

Strani metodi di discesa al Denali National Park, in Alaska. I turisti hanno infatti avuto modo di assistere all'iniziativa di un orso, impegnato nel percorrere il crinale di una ripida collina. L'esemplare di grizzly, forse scoraggiato dalla lunghezza del percorso, o dall'erba bagnata, ha deciso di lasciarsi andare a una discesa insolita e divertente. Schiena a terra, zampe in aria e giù rotolando per più di venti volte. Tra una capriola e l'altra l'orso ha così raggiunto un punto più in basso, risparmiandosi un po' di fatica. Tra lo stupore dei presenti, che hanno filmato la scena.