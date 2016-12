19 gennaio 2015 La "bussola" delle tartarughe: si orientano grazie al campo magnetico della Terra Uno studio americano rivela il modo con cui le testuggini riescono a tornare sulla loro spiaggia natale dopo anni di "vagabondaggio" nei mari Tweet google 0 Invia ad un amico

16:22 - Appena usciti dal guscio, i cuccioli di tartaruga marina raggiungono il mare dove passano il 90% della loro vita nuotando per migliaia e migliaia di chilometri. Dopo anni di "vagabondaggio" in giro per il mondo, ritrovano la via di "casa" e tornano esattamente alla spiaggia sulla quale sono nate. E ci riescono grazie a una "bussola" speciale, sfruttando il campo magnetico della Terra. Lo rivela una ricerca condotta dall'Università del Nord Carolina.

Un "mistero" che si svela - Come altri animali, anche le tartarughe marine utilizzano il campo magnetico terrestre per orientarsi in mare. Lo studio americano, pubblicato sulla rivista Current Biology, ha rivelato che è proprio grazie ad esso che le testuggini riescono a tornare nei lidi scelti dalle loro madri per deporre le uova. Ogni spiaggia ha infatti la sua "firma magnetica" ed è quest'ultima che le tartarughe ricordano e utilizzano come una sorta di "bussola" interna.



Il nido che "si sposta" - Ma il ritorno a casa non è un compito facile: il campo magnetico della Terra muta e le tartarughe, in risposta a questi cambiamenti, "spostano" i loro siti di nidificazione. Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno studiato l'evoluzione dei nidi lungo le coste della Florida. Nei casi in cui il campo magnetico si è spostato avvicinando le firme magnetiche di luoghi tra loro vicini, i nidi di tartarughe si sono concentrati su una striscia più stretta di costa. Se invece le firme magnetiche si allontanano, le testuggini depongono le uova in nidi tra loro più lontani.