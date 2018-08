La breakdance diventa un ballo di... coppia: ecco il ballerino e il suo cane

Anche i cani si danno alla break dance. La prova nei video pubblicati sul suo profilo Facebook dal ballerino Edoardo Napoleone di Ortona (Chieti), in arte BboyEddy nel panorama hip hop italiano. In giardino i due danno prova di grande affiatamento tra un'acrobazia, un salto, un twist e l'altro. E Yori, femmina di border collie dal pelo bianco e nero, non perde una mossa del suo padrone nel suo spettacolare doggystyle.