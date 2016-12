L'incredbile lotta dell'elefantino contro 14 leonesse

Incredibili immagini che arrivano dal parco Chinzombo in Zambia grazie al fotografo e operatore Norman Carr. Alla fine delle riprese di un documentario, Carr è riuscito a cogliere questa battaglia tra 14 affamate leonesse e un cucciolo di elefante. E per una volta, le dure leggi della natura, sono state infrante. L'elefantino quasi sopraffatto dalle leonesse è riuscito a tenerle a bada per poi scoprire che la sua salvezza era a un palmo di proboscide. Una piccola pozza d'acqua dove rifugiarsi e dove diventare da preda a predatore. I felini, infatti, in acqua perdono tutta la loro aggressività e sono costretti alla fuga.