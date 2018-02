L'Europarlamento chiede di vietare in tutto il mondo i test di cosmetici sugli animali

Con 63 voti a favore e un astenuto la commissione Ambiente dell'Europarlamento ha approvato una mozione che chiede all'Ue di lanciare un'offensiva diplomatica per vietare in tutto il mondo i test dei cosmetici sugli animali entro il 2023. In Europa la vendita di qusti prodotti è proibita dal 2013, ma "è ancora legale nell'80% dei Paesi del mondo", si legge nella mozione.