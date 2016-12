L'aquila dalla testa bianca è finita dallo stemma degli Usa nella griglia anteriore di un'auto. Colpa della furia dell'uragano Matthew che ha sferzato la Florida. L'ignaro proprietario della vettura non credeva ai suoi occhi quando è stato avvisato da un altro automobilista della presenza del pennato simbolo dell'America, conosciuto anche come aquila calva, incastrato sotto il paraurti. Alla chiamata al 911 hanno risposto i poliziotti di Jacksonville e gli addetti del centro recupero volatili B.e.a.k.s (Bird Emergency Aid and Kare Santuary).