L'Aquila, la volpe fa lo spuntino al pub La titolare: "Si presenta tutte le sere"

Puntuale come un orologio, questo esemplare di volpe si presenta ogni sera al pub per uno spuntino. Succede a Ovindoli, in provincia de L'Aquila e per i titolari del locale è ormai una piacevole consuetudine. "Fino a qualche giorno fa mangiava di nascosto - racconta Giorgia Pietrantoni ad Abruzzoweb -. L'altra sera, invece, si è fatta trovare davanti all'ingresso di casa. Le abbiamo offerto pane con il sugo e fette biscottate. E non ha certo fatto i complimenti...".