I fari delle auto nei due sensi di marcia illuminano il loro cammino: sono mamma e tre cuccioli della specie di orso bruno marsicano che visitano Villetta Barrea, in provincia de L'Aquila, il paese dei plantigradi e dei cervi all'interno del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. I tre orsetti si spostano insieme sulla carreggiata e si alzano in posizione eretta per guardare meglio quei curiosi che si sono fermati a riprenderli con gli smartphone.