Migliaia di pastori, con pecore di tutte le razze al seguito, sono scesi in piazza a L'Aquila in occasione del "Pecora Day" organizzato dalla Coldiretti per celebrare un settore in crescita. A sostenere la rinascita è stato, precisa la Coldiretti, il boom della domanda all'estero di formaggi fino alla grande innovazione che ha rivoluzionato la pastorizia con contributi che spaziano dalla cosmetica alla moda, dall'edilizia alla scuola, ma anche la manutenzione ambientale, la pet therapy fino a nuovi prodotti, dal gelato al latte di pecora al pecorino senza colesterolo.