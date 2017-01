Una disavventura che per fortuna si è conclusa a lieto fine per la cerva, grazie all'intervento dei guardiaparco che hanno allertato i tecnici del Servizio Veterinario e scientifico del Parco per il suo recupero. Un'operazione per nulla semplice, per le spaccature sulla superficie ghiacciata del lago, la distanza dalla riva dell'esemplare e l'impossibilità per questo di anestetizzarlo con facilità.



Alla fine, freddo e pericolo non hanno fermato gli operatori: i guardiaparco hanno raggiunto l’animale utilizzando gli sci d’alpinismo, lo hanno imbracato e trascinato a riva. La cerva, dopo le cure del caso, ancora traballante sulle zampe è tornata nel bosco.