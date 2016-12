23 marzo 2015 L.A., il commovente salvataggio di Jordan: cane picchiato e abbandonato in un canale Per salvare il cucciolo, che era malnutrito e affetto da un'infezione batterica, è stata necessaria anche una trasfusione di sangue. Ora ha trovato una nuova casa Tweet google 0 Invia ad un amico

15:00 - Picchiato brutalmente e gettato in un canale di Los Angeles, in California: così Jordan, un tenerissimo cagnolino, è stata abbandonato. Fortunatamente qualcuno ha visto la scena e ha chiamato i soccorsi: giunti sul posto, dei volontari hanno tratto in salvo il cucciolo, molto spaventato, calandosi con una scala nel canale. Una volta al sicuro, è stato portato dal veterinario per essere curato: "E' un miracolo che sia ancora vivo".

Affetto dalla rogna, malnutrito e con un infezione batterica in corso, Jordan è stato sottoposto a cure e coccolato dai volontari del "LAonCloud9". E' stata necessaria persino una trasfusione: ci ha pensato Laila a donare il suo sangue per salvare il cucciolo. E, dopo un salvataggio del genere, non poteva esserci lieto fine migliore: Jordan ha trovato una famiglia amorevole che si prenderà cura di lui e una nuova casa accogliente in cui vivere.

