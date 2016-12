Koala "arrestato" per intralcio al traffico

Chi l'ha detto che tutti i koala sono animali teneri e tranquilli? Nella città di Campbelltown, in Australia, un esemplare è stato "arrestato" dalla polizia locale per intralcio al traffico. Dopo aver "intimato" all'animale di allontanarsi dalla carreggiata, gli agenti lo hanno messo al sicuro all'interno del loro veicolo. Le foto del koala che lascia le manette dietro di sé hanno riscosso un grande successo sul web.

Erano circa le due di notte di domenica quando un agente dell'unità cinofila della New South Wales Police ha avvistato un esemplare di koala andare avanti e indietro su una strada molto trafficata della città di Campbelltown, a 50 chilometri da Sydney. Dopo qualche "intimidazione" niente affatto recepita, il marsupiale è stato messo "in manette" e condotto per sicurezza nel retro del van della polizia. Proprio qui gli agenti lo hanno immortalato mentre lascia le manette per terra dietro di sé con l'aria spaventata e un po' irriverente. Le foto sono state subito postate sui social e hanno riscosso un grande successo tra gli utenti.